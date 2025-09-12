Ричмонд
Еще два БПЛА перехватили на пути к Москве

Средствами ПВО были ликвидированы еще два вражеских беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. На местах обнаружения обломков работают представители экстренных служб.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше