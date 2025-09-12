ХабАвиа после затяжного ненастья на севере экстренно развозит пассажиров

Также вопреки сложившейся очередности, когда принято сперва вывозить пассажиров более ранних рейсов, в этот день на борт взяли группу детей. Они и должны были лететь 10 сентября. Однако на руках у них имелись стыковочные билеты. В случае несвоевременного вылета из своего посёлка, планы юных пассажиров на дальнейшее путешествие были бы сорваны. В четверг, вывезти удалось ещё 18 застрявших из-за непогоды северян. Они ждали вылетов с 3 числа. Таким образом, за два дня было перевезено 74 пассажира.