ХабАвиа после затяжного ненастья на севере экстренно развозит пассажиров

В Хабаровском крае входящий в Единую Дальневосточную авиакомпанию перевозчик «ХабАвиа» навёрстывает график в движении самолётов в два крупных района на севере региона. Почти треть месяца с райцентрами Чумикан и Аян было прервано пассажирское и грузовое сообщение по воздуху. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», туда нет ни автомобильных, ни железных дорог. Самолёты краевой авиакомпании остаются фактически единственно возможным способом для местных жителей и гостей этих посёлков улететь в столицу региона или Николаевск-на-Амуре, а затем вернуться домой.
Как рассказали корреспонденту нашего издания в Хабаровских авиалиниях, этот год на севере региона выдался аномальным по числу сильных циклонов, которые оставляли пассажиров на земле. Даже в сентябре, а он считается на побережье Охотского моря одним из самых спокойных месяцев в году, в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах с 1 по 9 сентября практически без перерывов продолжались дожди, дул сильный ветер.
Авиакомпания «ХабАвиа» по метеоусловиям была вынуждена приостановить выполнение рейсов в Аян и Чумикан на все эти дни. В результате и в районах, и в Хабаровске скопилось большое число пассажиров, которые не могут с начала осени улететь в районные центры или наоборот выбраться оттуда в краевую столицу.
Наконец, на этой неделе воздушные вихри на севере края успокоились. Вернулась лётная погода. ХабАвиа начала перевозку застрявших пассажиров. В среду краевые авиаторы сделали по два рейса в Аян и Чумикан с пересадкой в Николаевске-на-Амуре. Доставить удалось 56 человек, которые ждали вылетов с 1 и 2 сентября.
Также вопреки сложившейся очередности, когда принято сперва вывозить пассажиров более ранних рейсов, в этот день на борт взяли группу детей. Они и должны были лететь 10 сентября. Однако на руках у них имелись стыковочные билеты. В случае несвоевременного вылета из своего посёлка, планы юных пассажиров на дальнейшее путешествие были бы сорваны. В четверг, вывезти удалось ещё 18 застрявших из-за непогоды северян. Они ждали вылетов с 3 числа. Таким образом, за два дня было перевезено 74 пассажира.
По данным ХабАвиа, отправки ждут ещё 65 человек, которые не смогли улететь из-за разгула стихии. Помимо выполнения текущих рейсов для решения проблем граждан авиакомпания планирует в ближайшее время выполнить рейсы за 4, 5 и 8 сентября.