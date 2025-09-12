Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 12 сентября 2025

Погода в Иркутске 12 сентября 2025 обещает переменную облачность и небольшой дождь вечером. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +18…+20 градусов, температура ночь +4…+6. Ветер северный, северо-западный 3−8 м/с.
Погода в Иркутске 12 сентября 2025.
— Переменная облачность, местами небольшие, днем умеренные дожди, грозы, утром в отдельных районах туманы, ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье потеплеет до +15…+20 градусов, если будет облачно, то до +8…+13. После захода солнца столбик термометра опустится до +2…+7, местами 0…-5, заморозки. Вот что обещает погода в Иркутске 12 сентября 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что горячую воду отключат в четырех округах Иркутска 12 сентября.