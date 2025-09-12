Ричмонд
В Новосибирске предложили ввести сухой закон на время СВО

Общественники из организации «Отцы рядом» обратились к премьер-министру с инициативой временно запретить продажу алкоголя в магазинах, кафе и барах, чтобы поддержать дисциплину и боевой дух граждан.

Межрегиональная организация «Отцы рядом» направила обращение Михаилу Мишустину с предложением временно ограничить продажу спиртного на время проведения специальной военной операции. По мнению общественников, это позволит укрепить здоровье населения, повысить дисциплину и консолидировать общество, пишет BFM-Новосибирск.

Председатель организации Иван Курбаков отметил, что алкоголь снижает ответственность и волю, что может негативно сказаться на боеспособности армии и трудовой активности граждан. В обращении приводятся статистические данные: в среднем россиянин употребляет 106 бутылок пива, 11 бутылок водки, 6 бутылок вина и 4 коньяка в год. Среди активных потребителей самые высокие показатели у людей в возрасте от 35 до 44 лет.

История показывает, что во время войн и кризисов введение ограничений на продажу алкоголя помогало поддерживать дисциплину и боевой дух. Сегодня «Отцы рядом» предлагают запретить розничную продажу алкоголя, кроме безалкогольного пива, увеличить штрафы за нарушения и провести информационную кампанию о вреде спиртного с участием полиции, медиков и активистов, а также организовать спортивные и культурные мероприятия для граждан.