В Новосибирске предложили ввести сухой закон на время СВО

История показывает, что во время войн и кризисов введение ограничений на продажу алкоголя помогало поддерживать дисциплину и боевой дух. Сегодня «Отцы рядом» предлагают запретить розничную продажу алкоголя, кроме безалкогольного пива, увеличить штрафы за нарушения и провести информационную кампанию о вреде спиртного с участием полиции, медиков и активистов, а также организовать спортивные и культурные мероприятия для граждан.