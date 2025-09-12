Life.ru раскрывает секреты правильного ухода за спортивной одеждой

Если же спортивная одежда изготовлена из технологичных, специальных спортивных или мембранных тканей, эксперт советует отдавать предпочтение специализированным гелям для стирки спортивного белья. Такие ткани имеют особую структуру с мельчайшими порами, которые обеспечивают воздухопроницаемость, но не пропускают влагу. Важно сохранить эту структуру, поэтому в гелях для спортивного белья отсутствует мыло. Кроме того, меньший размер молекул геля позволяет им проходить через поры, не застревая в них. Гель подходит для машинной и ручной стирки, а также для замачивания и предварительной обработки пятен.