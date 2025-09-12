Госдума усилит поддержку семей с двумя и более детьми

Как пояснил председатель комитета Ярослав Нилов, сейчас в страховой стаж включается только 1,5 года периода ухода за ребенком вне зависимости от количества детей, родившихся одновременно. «Это несправедливо, поэтому поправка предусматривает включение в страховой стаж по 1,5 года по уходу за каждым ребенком. То есть уход за двойняшками — 3 года страхового стажа, за тройняшками — 4,5 года и так далее», — отметил Нилов, передает ТАСС.