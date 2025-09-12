Ричмонд
В Ленобласти объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Дрозденко предупредил об опасности появления БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти.

Источник: Комсомольская правда

Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Ленобласти в ночь на пятницу 12 сентября. Об этом информировал губернатор региона Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти», — написал чиновник в Telegram-канале, пост был опубликован в 01.54.

Дрозденко предупредил жителей Ленобласти, что из-за опасности атаки дронов может снизиться скорость мобильного интернета.

Накануне сообщалось, что силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ в Смоленской области. Беспилотную опасность на территории региона объявили в 22:40 11 сентября.

Тем временем мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что два украинских дрона ликвидированы в ночь на 12 сентября. Позднее чиновник информировал, что обезврежены ещё несколько беспилотников ВСУ.

Также сообщалось, что в Луганске накануне Дня города обезвредили взрывное устройство, при помощи которого неизвестные хотели совершить теракт.

