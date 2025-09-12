Ричмонд
Суд приговорил экс-президента Бразилии Жаира Болсонару к 27 годам тюрьмы

Суд приговорил бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару к 27 годам и трем месяцам лишения свободы по делу о государственном перевороте. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщил портал G1.

— Первая коллегия Верховного федерального суда приняла беспрецедентное в истории Бразилии решение о признании Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью госпереворота. Срок наказания составит 27 лет и три месяца, — сказано в статье.

Уточняется, что из этого срока 24 года и девять месяцев являются лишением свободы — наказание, которое предусматривает закрытый решим, а остальные 2,5 года — содержание под стражей, передает РБК.