В Иркутске создают стратегию борьбы с наркоманией после всплеска отравлений

В Иркутске зафиксирован резкий рост числа отравлений, связанных с наркотиками. Эта тревожная ситуация стала центральной темой заседания антинаркотической комиссии, которое прошло под председательством начальника департамента здравоохранения Нины Перфильевой. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
Только за восемь месяцев этого года городские библиотеки и культурные центры организовали 48 антинаркотических мероприятий, которые посетили более 3150 человек. Особой популярностью пользовались онлайн-лекции, собравшие свыше 3,5 тысяч просмотров.
— Не осталось в стороне и управление по физкультуре, спорту и молодежной политике. Чтобы предложить молодежи здоровую альтернативу, ими были организованы турниры, фестивали ГТО и конкурсы видеороликов, объединившие более 500 участников. Главный акцент сделан на создании позитивного контента и вовлечении ребят в социально значимую деятельность, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Комиссия приняла решение о разработке специальной «дорожной карты» по профилактике наркомании. Этот план будут готовить специалисты по молодежной политике вместе с молодежным парламентом. Среди самых ярких предложений — запуск социальной рекламы в кинотеатрах перед сеансами, расширение сети спортивных секций и создание новых волонтерских и творческих проектов, способных увлечь подрастающее поколение и оградить его от пагубного влияния.
