В Иркутске создают стратегию борьбы с наркоманией после всплеска отравлений

— Не осталось в стороне и управление по физкультуре, спорту и молодежной политике. Чтобы предложить молодежи здоровую альтернативу, ими были организованы турниры, фестивали ГТО и конкурсы видеороликов, объединившие более 500 участников. Главный акцент сделан на создании позитивного контента и вовлечении ребят в социально значимую деятельность, — рассказывают в пресс-службе администрации.