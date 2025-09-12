Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Алматы в Москву снова можно будет доехать на поезде

Спустя восемь лет возобновляется прямое железнодорожное сообщение между крупнейшим городом Казахстана и российской столицей, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Первые беспересадочные вагоны Алматы — Москва выйдут на маршрут 26 октября, сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки» (входит в структуру «Казахстанских железных дорог»).

Поезда будут курсировать через день в составе маршрута №⅞ Алматы — Саратов, после чего вагоны прицепят к поезду № 85/86 Дербент — Москва. До российской столицы будут следовать два вагона: один купейный и один плацкартный.

Прямое сообщение между Алматы и Москвой прекратилось в 2017 году из-за падения пассажиропотока: тогда поезд признали нерентабельным и ограничили маршрут Саратовом. Теперь у пассажиров снова появится возможность доехать без пересадок.