Магнитная буря 12 сентября 2025 года: сколько продлится период затишья и когда снова будет шторм

На Солнце была зафиксирована крупная экваториальная коронарная дыра, которая выровнялась с Землей.
В результате этого, потоки солнечного ветра достигнут нашей планеты в ближайшие дни. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН сообщили, что магнитные бури начнутся на Земле уже в выходные, 13 и 14 сентября.
Специалисты отметили, что в эти дни ожидается значительное изменение геомагнитной обстановки, включая формирование новых магнитных бурь 2 и 3 уровней по пятибалльной шкале.
Что касается активности Солнца с 9 по 11 сентября 2025 года, то в последние дни оно посылало противоречивые сигналы. Уровень вспышечной активности значительно снизился, что может быть временным явлением, не отражающим глобальные тенденции. Так, 9 сентября на Солнце произошло всего две слабые вспышки класса C, и индекс солнечной активности упал до 2.9, что соответствует желтой зоне.
10 сентября ситуация повторилась — снова две слабые вспышки, и индекс солнечной активности снизился до 1.8, оказавшись в зеленой зоне. За неполные сутки 11 сентября также было зафиксировано две слабые вспышки класса C, и индекс остался на прежнем уровне в зеленой зоне.
Что касается прогноза на 12 сентября 2025 года, то ученые ожидают спокойную геомагнитную обстановку. Колебания магнитного поля Земли не превысят значения Кр=2.67. Вероятность возникновения возмущений оценивается в 15%, а магнитных бурь — всего в 3%. Линейный геомагнитный индекс Ap останется на уровне 5, а поток солнечного радиоизлучения на волне 10.7 см (индекс F10.7) не изменится и останется на уровне 125.
Согласно долгосрочным прогнозам, в сентябре ожидается еще одна магнитная буря, которая может произойти 15 числа. Кроме того, возможны отдельные дни с возмущенным магнитным полем 14 и 16 сентября. После 16 сентября до конца месяца не предсказываются новые возмущения и бури. Нестабильность может продолжиться и в начале следующего месяца: потенциальная буря ожидается 2 октября, а возмущения — 1 октября и в период с 3 по 6 октября.
Специалисты подчеркивают, что долгосрочные прогнозы отражают лишь общие тенденции, а наиболее точная информация о силе и времени геомагнитных событий становится доступна лишь за 2−3 дня до их наступления.