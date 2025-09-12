Магнитная буря 12 сентября 2025 года: сколько продлится период затишья и когда снова будет шторм

Согласно долгосрочным прогнозам, в сентябре ожидается еще одна магнитная буря, которая может произойти 15 числа. Кроме того, возможны отдельные дни с возмущенным магнитным полем 14 и 16 сентября. После 16 сентября до конца месяца не предсказываются новые возмущения и бури. Нестабильность может продолжиться и в начале следующего месяца: потенциальная буря ожидается 2 октября, а возмущения — 1 октября и в период с 3 по 6 октября.