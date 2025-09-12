Страховой стаж при декрете с двойняшками могут увеличить: какие изменения ждут россиянок

В России могут расширить страховой стаж, начисляемый при декрете с двумя и более детьми. Кроме того, планируется увеличить стаж, если второй ребенок рождается во время декретного отпуска с первым малышом. Такими данными поделился депутат Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.
Как рассказал парламентарий, инициатива направлена на суммирование периода ухода за двумя детьми по его фактической продолжительности. Кроме того, подчеркнул депутат, сейчас, если в семье рождаются двое и более детей, в страховой стаж вносят лишь 1,5 года нестрахового периода, когда протекает отпуск по уходу за ребенком.
«Это несправедливо, поэтому поправка предусматривает включение в страховой стаж по 1,5 года по уходу за каждым ребенком. То есть уход за двойняшками — 3 года страхового стажа, за тройняшками — 4,5 года и так далее», — пояснил Ярослав Нилов.
В ГД также хотят снизить возраст назначения повышенных фиксированных выплат к страховой пенсии до 70 лет. Депутаты также предложили увеличивать ее размер на 200% при достижении пенсионерами возраста 80-ти лет.