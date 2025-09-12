Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страховой стаж при декрете с двойняшками могут увеличить: какие изменения ждут россиянок

В Госдуме хотят увеличить страховой стаж при декрете с двойняшками и тройняшками.

Источник: Комсомольская правда

В России могут расширить страховой стаж, начисляемый при декрете с двумя и более детьми. Кроме того, планируется увеличить стаж, если второй ребенок рождается во время декретного отпуска с первым малышом. Такими данными поделился депутат Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

Как рассказал парламентарий, инициатива направлена на суммирование периода ухода за двумя детьми по его фактической продолжительности. Кроме того, подчеркнул депутат, сейчас, если в семье рождаются двое и более детей, в страховой стаж вносят лишь 1,5 года нестрахового периода, когда протекает отпуск по уходу за ребенком.

«Это несправедливо, поэтому поправка предусматривает включение в страховой стаж по 1,5 года по уходу за каждым ребенком. То есть уход за двойняшками — 3 года страхового стажа, за тройняшками — 4,5 года и так далее», — пояснил Ярослав Нилов.

В ГД также хотят снизить возраст назначения повышенных фиксированных выплат к страховой пенсии до 70 лет. Депутаты также предложили увеличивать ее размер на 200% при достижении пенсионерами возраста 80-ти лет.