Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В полиции штата Юта заявили, что убийца Кирка остаётся на свободе

Полиция располагает следом ладони предполагаемого убийцы политика Кирка.

Источник: Комсомольская правда

Американские правоохранители пока не смогли задержать подозреваемого в покушении на политика Чарли Кирка, в результате которого тот получил ранение в шею и умер в больнице. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент общественной безопасности американского штата Юта.

«Следователи изучают несколько зацепок, подозреваемый не задержан», — сказано в публикации.

В ведомстве добавили, что в распоряжении правоохранителей есть отпечаток ладони подозреваемого и след его ступни.

Ранее глава ФБР Кэш Пател сообщал, что в штате Юта задержан подозреваемый в убийстве американского активиста консервативных взглядов Чарли Кирка. После стало известно, что задержанного отпустили после допроса, установив его непричастность к покушению.

Тем временем губернатор штата Юта Спенсер Кокс назвал случившееся политической акцией и указал, что по законам возглавляемого им региона стрелявшему в Кирка может грозить смертная казнь.

Подробности о покушении и о том, кто такой Чарли Кирк, читайте здесь на KP.RU.