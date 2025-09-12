В полиции штата Юта заявили, что убийца Кирка остаётся на свободе

Американские правоохранители пока не смогли задержать подозреваемого в покушении на политика Чарли Кирка, в результате которого тот получил ранение в шею и умер в больнице. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент общественной безопасности американского штата Юта.
«Следователи изучают несколько зацепок, подозреваемый не задержан», — сказано в публикации.
В ведомстве добавили, что в распоряжении правоохранителей есть отпечаток ладони подозреваемого и след его ступни.
Ранее глава ФБР Кэш Пател сообщал, что в штате Юта задержан подозреваемый в убийстве американского активиста консервативных взглядов Чарли Кирка. После стало известно, что задержанного отпустили после допроса, установив его непричастность к покушению.
Тем временем губернатор штата Юта Спенсер Кокс назвал случившееся политической акцией и указал, что по законам возглавляемого им региона стрелявшему в Кирка может грозить смертная казнь.
