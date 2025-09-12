В полиции штата Юта заявили, что убийца Кирка остаётся на свободе

Американские правоохранители пока не смогли задержать подозреваемого в покушении на политика Чарли Кирка, в результате которого тот получил ранение в шею и умер в больнице. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент общественной безопасности американского штата Юта.