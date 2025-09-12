Аэропорт Пулково внезапно прекратил свою работу

Ранее в Пулково уже вводились ограничения, из-за которых были задержаны около 30 рейсов и отменено более 10. Тогда ограничения были сняты после стабилизации ситуации, однако аналогичные меры применялись и в других аэропортах, таких как Казань, Нижнекамск и Нижний Новгород.