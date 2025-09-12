Ричмонд
Аэропорт Пулково внезапно прекратил свою работу

Аэропорт Пулково временно приостановил прием и отправку самолетов. В связи с этим в расписании рейсов в ближайшие часы ожидаются серьезные изменения. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В Пулково введены временные ограничения на полеты.

«В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов. В ближайшие часы возможны корректировки расписания», — говорится в сообщении официального telegram-канала аэропорта. Пассажирам рекомендовано следить за актуальной информацией о рейсах на онлайн-табло, через телеграм-бот аэропорта и с помощью звуковых объявлений в терминале.

Ранее в Пулково уже вводились ограничения, из-за которых были задержаны около 30 рейсов и отменено более 10. Тогда ограничения были сняты после стабилизации ситуации, однако аналогичные меры применялись и в других аэропортах, таких как Казань, Нижнекамск и Нижний Новгород.