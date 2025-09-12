Фигурант дела о драке Смолов принес Broke Boys победу в Кубке России

Голы в матче забили опытные экс-футболисты сборной России — 35-летний Фёдор Смолов на 63-й минуте и 39-летний Ари на шестой добавленной минуте второго тайма. Для Смолова, сыгравшего во втором матче турнира за медиакоманду, также отмечена результативная передача, а для Ари это был дебютный матч за Broke Boys в Кубке.