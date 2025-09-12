Фигурант дела о драке Смолов принес Broke Boys победу в Кубке России

Медиафутбольный клуб Broke Boys успешно вышел в четвёртый раунд «пути регионов» «Фонбет» — Кубка России, одержав победу над подмосковным клубом Второй лиги «Леон Сатурн». Встреча, прошедшая в Раменском, завершилась со счётом 2:0.
Голы в матче забили опытные экс-футболисты сборной России — 35-летний Фёдор Смолов на 63-й минуте и 39-летний Ари на шестой добавленной минуте второго тайма. Для Смолова, сыгравшего во втором матче турнира за медиакоманду, также отмечена результативная передача, а для Ари это был дебютный матч за Broke Boys в Кубке.
Кроме того, благодаря голу в этой игре Смолов сравнялся по количеству забитых мячей в карьере с Андреем Аршавиным, имея на своем счету 158 голов. Следующим соперником Broke Boys станет саратовский клуб «Сокол», выступающий в Первой лиге.
Ранее сообщалось, что бывший глава футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) и бывший глава Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев стал самым возрастным игроком, выступившим в официальном матче в российском футболе.