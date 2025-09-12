Минпросвещения ввело временные рамки для выполнения домашних заданий

Министерство просвещения Российской Федерации установило единые нормативы времени, отводимого на выполнение домашних заданий для школьников всех возрастов. Как сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов на полях Восточного экономического форума, суммарный объем работы по всем предметам не должен превышать 3,5 часов ежедневно.
Нормы распределяются по классам следующим образом: первоклассникам рекомендуется тратить на домашние задания не более 1 часа в день, учащимся 2−3 классов — до 1,5 часов, в 4−5 классах норма увеличивается до 2 часов, для 6−8 классов установлен лимит в 2,5 часа, а старшеклассники 9−11 классов могут заниматься до 3,5 часов ежедневно.
Все рекомендации разработаны с учетом возрастных особенностей детей и согласованы с Роспотребнадзором для обеспечения сохранения здоровья школьников и оптимального распределения учебной нагрузки.
