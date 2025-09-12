Минпросвещения ввело временные рамки для выполнения домашних заданий

Нормы распределяются по классам следующим образом: первоклассникам рекомендуется тратить на домашние задания не более 1 часа в день, учащимся 2−3 классов — до 1,5 часов, в 4−5 классах норма увеличивается до 2 часов, для 6−8 классов установлен лимит в 2,5 часа, а старшеклассники 9−11 классов могут заниматься до 3,5 часов ежедневно.