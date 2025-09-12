Ричмонд
Во Владивостоке частично перекрыли улицу Енисейскую до конца октября

Движение общественного транспорта будет осуществляться до ближайшего возможного места разворота.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке на улице Енисейская с вечера 11 сентября ограничили движение и парковку транспорта в связи с реконструкцией магистральной тепловой сети. Ограничения коснулисьучастка между домами № 14а и № 55, стр. 6 и будут действовать до 23.00 31 октября, сообщает ИА PrimaMedia.

Объезд организован по улицам Русская, Енисейская, Кирова и Хорольская.

По данным ТГ-канала (18+) «Транспорт Владивостока», движение общественного транспорта будет осуществляться до ближайшего возможного места разворота — перекрёстка улиц Енисейская и Кирова.

Временные ограничения движения введены на ряде улиц до конца октября.

Напомним, в сентябре и октябре во Владивостоке будут перекрывать для движения и парковки 11 участков дорог на Борисенко и Сахалинской. Временные ограничения связаны с работами по реконструкции тепловой сети.