Во Владивостоке частично перекрыли улицу Енисейскую до конца октября

Во Владивостоке на улице Енисейская с вечера 11 сентября ограничили движение и парковку транспорта в связи с реконструкцией магистральной тепловой сети. Ограничения коснулисьучастка между домами № 14а и № 55, стр. 6 и будут действовать до 23.00 31 октября, сообщает ИА PrimaMedia.