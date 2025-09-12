Ричмонд
Врачи были в шоке, взглянув на снимок: сибирячка узнала о страшном диагнозе во время рядового осмотра

В Улан-Удэ врачи обнаружили опухоль на обычной флюорографии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жуткая находка была сделана в Городской больнице № 4 в Улан-Удэ. Во время рядовой процедуры флюорографии врачи обнаружили у пациентки гигантское новообразование в молочной железе, которое достигало 12 сантиметров в размере. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе медучреждения, врачи действовали мгновенно: женщину в экстренном порядке отправили на маммографию, и худшие опасения подтвердились. Теперь ее жизнь — в руках онкологов.

— Возраст — не показатель безопасности, не стоит надеяться только на самообследование. Оно может лишь дополнить, но ни в коем случае не заменить профессиональную диагностику, — напомнили в больнице.

Маммография остается самым надежным методом выявить беду на ранней стадии, и пренебрегать ею после 40 лет — значит сильно рисковать.

