Врачи были в шоке, взглянув на снимок: сибирячка узнала о страшном диагнозе во время рядового осмотра

Жуткая находка была сделана в Городской больнице № 4 в Улан-Удэ. Во время рядовой процедуры флюорографии врачи обнаружили у пациентки гигантское новообразование в молочной железе, которое достигало 12 сантиметров в размере. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе медучреждения, врачи действовали мгновенно: женщину в экстренном порядке отправили на маммографию, и худшие опасения подтвердились. Теперь ее жизнь — в руках онкологов.