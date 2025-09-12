Ричмонд
Экс-помощник шефа Пентагона Брайен обвинил Киев в инциденте с БПЛА в Польше

Украинская сторона желает добиться большего количества оружия от НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Бывший помощник министра обороны Соединённых Штатов Стивен Брайен заявил, что упавшие в Польше беспилотные летательные аппараты были под контролем украинской стороны, сообщает InsideOver.

Эксперт в области обороны и безопасности уточнил, что речь идёт о провокации со стороны Украины. Киев желает добиться большего количества оружия от государств Североатлантического альянса.

«Полагаю, что украинцы взяли контроль над одним или несколькими БПЛА и направили их в Польшу. И меня к такому выводу подталкивают несколько соображений: ни одна из зон, где оказались дроны, не представляет минимальный интерес со стратегической точки зрения; перехватить контроль за БПЛА — прекрасный способ организовать провокацию», — сказал Брайен в разговоре с изданием.

По его словам, он не доверяет высказыванием польской стороны, в том числе о количестве беспилотников. Это связано с тем, что Варшава не предоставила доказательства.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотными летательным аппаратами в Польше мог являться ошибкой.

