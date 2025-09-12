В Роспотребнадзоре рассказали, как снизить риски заболевания ОРВИ в школе

«Значительно уменьшают вероятность попадания вирусов в организм простые правила гигиены. Помните о необходимости мытья рук — после улицы, поездок на общественном транспорте, посещения мест общего пользования и перед едой. Вирусы и микробы остаются и после контакта с ручками дверей, кнопками лифтов, лестничными перилами, выключателями, мобильными телефонами. Время мытья рук должно составлять не менее 30 секунд. Если нет возможности использовать мыло, то на помощь придут антисептики и влажные салфетки», — рассказали РИА Новости в ведомстве.