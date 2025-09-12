В Роспотребнадзоре рассказали, как снизить риски заболевания ОРВИ в школе

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Для снижения рисков заболевания гриппом и ОРВИ в школе в Роспотребнадзоре посоветовали мыть руки не менее 30 секунд, трижды в день промывать нос солевыми раствором и полоскать горло, а в перерывах между уроками проветривать классы.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала РИА Новости, что подъем заболеваемости ОРВИ фиксируется в России, однако пока ее уровень в целом по стране невысокий.
«Значительно уменьшают вероятность попадания вирусов в организм простые правила гигиены. Помните о необходимости мытья рук — после улицы, поездок на общественном транспорте, посещения мест общего пользования и перед едой. Вирусы и микробы остаются и после контакта с ручками дверей, кнопками лифтов, лестничными перилами, выключателями, мобильными телефонами. Время мытья рук должно составлять не менее 30 секунд. Если нет возможности использовать мыло, то на помощь придут антисептики и влажные салфетки», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что важно не касаться грязными руками лица, глаз, носа, рта. Контакт со слизистой — это кратчайший способ подцепить болезнь.
«Желательно трижды в день — утром, днем и вечером — промывать нос солевыми раствором и полоскать горло. Эта процедура увлажняет слизистую, стимулирует ее обновление и удаляет вирусы и бактерии», — пояснили в пресс-службе.
Также в Роспотребнадзоре рекомендовали в период роста заболеваемости ОРВИ при посещении мест массового скопления людей и в поездках на общественном транспорте пользоваться защитными масками.
«Школа — это место, в котором девять месяцев в году дети проводят значительную часть своего времени. В перерывах между уроками, в отсутствие учеников, в классе необходимо проводить проветривание. Оно уменьшает концентрацию скопившихся вредных микроорганизмов в воздухе», — подчеркнули в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре также рекомендовали ответственно подойти к выбору школьной одежды. Она должна быть удобной, изготовленной из натуральных тканей и соответствующей температурному режиму. Еще важно на забывать про сменную обувь. В ней ребенок не только будет чувствовать себя комфортно, но и поможет поддержанию чистоты в классе.
«Укрепление иммунитета: правильное питание — основа здоровья ребенка. Растущему организму необходимы витамины и минералы, свежие овощи и фрукты, мясо и рыба, яйца и молочные продукты», — отметили в ведомстве.
Горячее питание в школе является гарантией хорошего самочувствия, гармоничного роста и стойкого иммунитета, подчеркнули в пресс-службе. Фастфуд, сладкие и жирные блюда в ведомстве посоветовали ограничить.
«Зарядка, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом помогут сохранить в здоровом теле здоровый дух. Следите за соблюдением режима сна и бодрствования», — отметили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве напомнили, что основным и самым надежным способом защиты от гриппа является вакцинация. Она проводится ежегодно до начала эпидемического подъема заболеваемости.
«При первых признаках заболевания — головной боли, насморке и кашле — лучше остаться дома, даже если температура тела не превышает плюс 37 градусов. Покой и своевременное пресечение первых симптомов болезни значительно увеличивает вероятность того, что она пройдет легко и за более короткий срок. А также, оставшись дома, вы не заразите других», — уточнили в ведомстве.