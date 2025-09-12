Ричмонд
План «Ковер» и задержка рейсов: что происходит в Пулково на фоне угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Пулково введен план «Ковер».

Источник: Комсомольская правда

На территории Ленинградской области с 01:50 12 сентября объявлена опасность БПЛА. В связи с этим в аэропорту Пулково ввели план «Ковер». Ведется работа ПВО на территории региона. Об изменениях в графике авиарейсов сообщили в пресс-службе аэропорта «Пулково».

Уточняется, что расписание вылетов воздушных бортов будет скорректировано. Пассажирам посоветовали следить за актуальной информацией. Она редактируется на онлайн-табло аэропорта.

«Уважаемые пассажиры! В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в ближайшие часы возможны корректировки расписания», — говорится в сообщении.

Тем временем БПЛА ликвидируют в Москве. К настоящему моменту силами ПВО уничтожено девять дронов ВСУ. На местах падения фрагментов БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

