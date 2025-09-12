Ричмонд
Врач назвала продукт, который может снижать уровень холестерина

Гастроэнтеролог Сухорукова: виноград снижает уровень плохого холестерина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Виноград является источником полифенолов — антиоксидантов, способных снижать уровень плохого холестерина и уменьшать риски возникновения атеросклероза, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

«В составе винограда присутствуют антиоксиданты под названием “полифенолы”. Они обладают свойством снижать уровень плохого холестерина и уменьшать риски возникновения атеросклероза. Также этот антиоксидант благотворно сказывается на работе сердечной мышцы», — сказала Сухорукова.

Кроме того, по словам гастроэнтеролога, в винограде содержится другое полезное вещество — ресвератрол, который, попадая в организм, укрепляет сосуды и расслабляет их стенки, тем самым предотвращая рост давления.

«В ягодах также содержатся флавоноиды, которые предотвращают образование сгустков крови, особенно важным флавоноидом для организма считается рутин. Это вещество предупреждает образование тромбов в сосудах, тем самым минимизирует риски инсульта или инфаркта», — рассказала Сухорукова.