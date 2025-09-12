Ричмонд
В Красноярске ожидается туманное утро и дождь днем 12 сентября

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

Сегодня, в пятницу 12 сентября, жителей краевого центра ждет типичная осенняя погода с туманом и осадками. Согласно прогнозу синоптиков, день начнется с туманной погоды, которая постепенно сменится переменной облачностью.

Ночью столбики термометров опустятся до +6…+8 градусов, осадков не ожидается. Днем температура воздуха прогреется до +15…+17 градусов, однако во второй половине дня вероятен небольшой дождь.

Ветер будет слабым, что способствует сохранению утреннего тумана. Метеорологи рекомендуют горожанам: водителям быть особенно внимательными утром из-за тумана, иметь при себе зонты во второй половине дня, одеваться по погоде, учитывая прохладную температуру.

Такие погодные условия соответствуют климатической норме для середины сентября в Красноярске. Видимость на дорогах утром может быть ограничена, поэтому участникам движения следует соблюдать осторожность.