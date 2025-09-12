Врач рассказал о рисках для будущей беременности после кесарева сечения

Врастание плаценты — одно из самых опасных осложнений, которое может возникнуть после кесарева сечения. Это состояние, при котором плацента начинает слишком глубоко прорастать в стенку матки, а иногда даже в другие органы. Об этом KP.RU рассказал Роман Шмаков, директор Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени В. И. Краснопольского, а также главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии.