Врач рассказал о рисках для будущей беременности после кесарева сечения

Врастание плаценты — одно из самых опасных осложнений, которое может возникнуть после кесарева сечения. Это состояние, при котором плацента начинает слишком глубоко прорастать в стенку матки, а иногда даже в другие органы. Об этом KP.RU рассказал Роман Шмаков, директор Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени В. И. Краснопольского, а также главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии.
— В нашем медицинском исследовательском центре мы организуем курсы для уже достаточно опытных врачей по проведению операций пациенток с врастанием плаценты. Потому что 2−3 материнские смерти, связанные с врастанием плаценты, это, конечно, много. Но их было бы больше без проведения подобных тренингов, — пояснил специалист.
Особенно опасно врастание плаценты для матери. Врастание плаценты сегодня встречается все чаще. Если в 1960-е годы оно происходило в одном случае на 30 000 родов, то к 2000-м годам эта цифра снизилась до одного случая на 2500 родов, а на сегодняшний день — один случай на 600.
— У нас есть опыт рождения детей женщинами, которые перенесли ранее беременности с врастанием плаценты. Это уже 20 рожденных детей, — отметил Шмаков.