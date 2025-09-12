Ричмонд
Прогноз погоды в Казахстане на 12 сентября

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 12 сентября распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 100% 761 мм рт. ст. +19°
Источник: pexels

Атмосферные фронтальные разделы окажут влияние на большую часть РК — пройдут дожди с грозами, на востоке, юго-западе республики — сильный дождь. На юго-востоке и юге страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы — туманы.

Ночью на севере Костанайской области ожидаются заморозки 2 градуса.

На севере, востоке области Жетысу, на юге, востоке Алматинской области, на северо-западе Акмолинской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на западе, севере, в центре Актюбинской, на юге Костанайской, Карагандинской областей, области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Жамбылской областях, в области Жетысу, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на западе Западно-Казахстанской, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на востоке Актюбинской областей, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.