Прогноз погоды в Казахстане на 12 сентября

Атмосферные фронтальные разделы окажут влияние на большую часть РК — пройдут дожди с грозами, на востоке, юго-западе республики — сильный дождь. На юго-востоке и юге страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы — туманы.