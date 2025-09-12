Скончалась звезда фильма «На всю оставшуюся жизнь» Тамара Уржумова

Творческий дебют актрисы состоялся в 1969 году, а настоящая известность пришла после роли Киры в картине «Проводы белых ночей». В 1974 году она снялась в сериале «Рожденная революцией» в образе певицы в ресторане, а через год исполнила одну из ключевых ролей в ленте «На всю оставшуюся жизнь».