Скончалась звезда фильма «На всю оставшуюся жизнь» Тамара Уржумова

Умерла советская актриса Тамара Уржумова, прославившаяся ролью в фильме «На всю оставшуюся жизнь», ей было 79 лет. Об этом сообщил портал «Кино-Театр.ру».

Уточняется, что артистка скончалась еще 2 августа, но информация стала общедоступной только сейчас. Причина и обстоятельства ее смерти не разглашаются.

В последние годы Уржумова жила в забвении и не появлялась на экране.

Выпускница Ленинградского театрального института в возрасте 21 года познакомилась с писателем Сергеем Довлатовым, он посвятил ей девять любовных писем, которые остались без ответа.

Творческий дебют актрисы состоялся в 1969 году, а настоящая известность пришла после роли Киры в картине «Проводы белых ночей». В 1974 году она снялась в сериале «Рожденная революцией» в образе певицы в ресторане, а через год исполнила одну из ключевых ролей в ленте «На всю оставшуюся жизнь».

В фильмографии Уржумовой также значились работы в фильмах «Жизнь Клима Самгина», «Прохиндиада 2» и «Пушкин. Последняя дуэль».