Названы регионы с наибольшим количеством абортов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Больше всего абортов за 2024 год сделали в Москве, Свердловской области и Красноярском крае, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, в Москве за прошлый год было совершено 20 222 прерывания беременности, в Свердловской области — 16 938, а в Красноярском крае — 11 794. При этом число абортов снизилось во всех трех регионах по сравнению с 2023 годом.
На четвертом месте рейтинга находится Московская область (10 648), а на пятом — Санкт-Петербург (10 363).
Всего 188 абортов было проведено в Ненецком автономном округе за 2024 год — это наименьшее число таких процедур среди регионов России. Чуть больше проведено в Чукотском автономном округе — 248, в Еврейской автономной области — 682.