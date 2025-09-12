Один из крупнейших аэропортов России предупредил пассажиров о возможных корректировках расписания

Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге предупредил пассажиров о возможных корректировках расписания рейсов из-за ограничений. Об этом пресс-служба воздушной гавани сообщила в своем телеграм-канале.
«Уважаемые пассажиры! В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в ближайшие часы возможны корректировки расписания», — говорится в сообщении.
В связи с этим там призвали пассажиров следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и за звуковыми объявлениями в терминале.
Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 03:20 по мск в аэропорту задерживаются рейсы в Тбилиси, Стамбул, Душанбе, Анталью, Пермь, Челябинск и Новый Уренгой.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дроздов сообщил, что в радиусе 100 км от «Пулково» ввели план «Ковер». Над юго-западом региона по дронам работают силы ПВО.
