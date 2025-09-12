Стали известны самые популярные имена для детей в России

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Имя София является самым популярным для новорожденных девочек в России пятый год подряд, среди мужских имен третий год лидирует Михаил, выяснило РИА Новости.
Как следует из данных онлайн-реестра ЗАГС, которые проанализировало агентство, именем София в этом году назвали более 14,5 тысячи маленьких россиянок. В пятерку имен-лидеров также входят Ева, Анна, Мария и Варвара. А именем Виктория стали называть реже — оно «уступило» пятую строчку имени Варвара.
Что касается имен для новорожденных мальчиков, среди них третий год лидирует имя Михаил, до этого россияне предпочитали имя Артем. Также в топ-5 в 2025 году входят Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Имя Максим, популярное в прошлые годы, уступило место Тимофею.