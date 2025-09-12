Стали известны самые популярные имена для детей в России

Что касается имен для новорожденных мальчиков, среди них третий год лидирует имя Михаил, до этого россияне предпочитали имя Артем. Также в топ-5 в 2025 году входят Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Имя Максим, популярное в прошлые годы, уступило место Тимофею.