Россиянам напомнили о трехдневных выходных: когда их ждать

Следующие праздники, которые ожидают россиян в 2025 году, — новогодние. Перед каникулами 2026 года граждане будут отдыхать лишь один день — 31 декабря. В этом году дату сделали нерабочей. Понедельник и вторник, 29 и 30 декабря, останутся рабочими. Новогодние праздники продлятся до 11 января. Так, россияне отдохнут 12 дней. Всего в 2025 году страна работает 247 дней. Остальные 118 суток выпали на выходные и праздничные даты.