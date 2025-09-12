Россиянам напомнили о трехдневных выходных: когда их ждать

Осенью россиян ждут трехдневные выходные. Они начнутся 2 ноября. Предпраздничный рабочий день будет сокращенным. Выходные приурочены ко Дню народного единства.
Стоит пояснить, что россиянам, трудящимся пятидневку, придется работать 1 ноября — в субботу. Это связано с переносом выходного дня на 3 ноября.
Следующие праздники, которые ожидают россиян в 2025 году, — новогодние. Перед каникулами 2026 года граждане будут отдыхать лишь один день — 31 декабря. В этом году дату сделали нерабочей. Понедельник и вторник, 29 и 30 декабря, останутся рабочими. Новогодние праздники продлятся до 11 января. Так, россияне отдохнут 12 дней. Всего в 2025 году страна работает 247 дней. Остальные 118 суток выпали на выходные и праздничные даты.