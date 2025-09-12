Минпросвещения установило время на выполнение домашнего задания

В России определены нормативы времени, которое школьники должны тратить на выполнение домашнего задания. Об этом напомнил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, максимальное время на выполнение домашнего задания не должно превышать 3,5 часа, независимо от того, в каком классе учится школьник.
«Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа», — сказал Кравцов РИА Новости на полях ВЭФ, добавив, что первоклассники должны проводить за выполнением «домашки» не более часа, ученики 2−3 классов — не более полутора часов, 4−5-классникам предписано работать над домашним заданием не более двух часов, 6−8-классникам — не более 2,5, а ученикам 9−10 классов — до 3,5 часов.
Ранее Кравцов заявил, что домашнее задание считается основной частью учебного процесса. Об этом он напомнил в ответ на предложение отменить домашние задания для школьников.
Тем временем опубликован календарь школьных каникул на 2025−2026 учебный год.