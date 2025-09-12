Минпросвещения установило время на выполнение домашнего задания

«Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа», — сказал Кравцов РИА Новости на полях ВЭФ, добавив, что первоклассники должны проводить за выполнением «домашки» не более часа, ученики 2−3 классов — не более полутора часов, 4−5-классникам предписано работать над домашним заданием не более двух часов, 6−8-классникам — не более 2,5, а ученикам 9−10 классов — до 3,5 часов.