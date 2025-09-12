Гастроэнтеролог Сухорукова назвала продукт, снижающий уровень холестерина

Долгое время красное мясо считалось продуктом с «плохой репутацией». Его связывали с болезнями сердца и рекомендовали ограничить потребление продукта. Однако новое исследование показало, что при правильном подходе красное мясо может быть полезным для психики. Выяснилось, что у тех, кто ест красное мясо и в целом качественно питается, не только хороший нутриентный статус, но и более снижен риск развития депрессии, посттравматического стрессового расстройства и биполярного расстройства. Как понять, стоит ли все же есть красное мясо и когда это опасно, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной.