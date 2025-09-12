Невидимые враги урожая: Эксперт указала на главные ошибки при выкопке картофеля

Ещё один важный момент — обязательная уборка старых корнеплодов из земли. Если этого не сделать, то материнские клубни могут стать источником инфекции для новых посадок в следующем сезоне. При выкапывании картофеля важно соблюдать умеренность и учитывать солнечную активность, ведь длительное нахождение на солнце может привести к его порче.