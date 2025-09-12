Суд не позволил Шарлоту участвовать в СВО из-за его нестабильных намерений

Певцу Эдуарду Шарлоту, отбывающему тюремное наказание, отказали в возможности отправиться в зону специальной военной операции из-за переменчивости его решения. Он несколько раз менял свое желание поехать на фронт, что и привело к отказу. Об этом рассказал отец исполнителя Валерий Шарлот.