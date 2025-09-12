Ричмонд
Суд не позволил Шарлоту участвовать в СВО из-за его нестабильных намерений

Певцу Эдуарду Шарлоту, отбывающему тюремное наказание, отказали в возможности отправиться в зону специальной военной операции из-за переменчивости его решения. Он несколько раз менял свое желание поехать на фронт, что и привело к отказу. Об этом рассказал отец исполнителя Валерий Шарлот.

Певцу Шарлоту отказали в отправке на СВО из-за смены настроений.

«Он хотел поехать на СВО, потом передумал. Затем опять готов был ехать, но ему отказали», — поделился отец певца в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Ранее Эдуард Шарлот был приговорен к 5,5 годам лишения свободы по статьям о реабилитации нацизма, уничтожении государственного документа и оскорблении чувств верующих после публикации ряда провокационных видео. В августе 2025 года его перевели из колонии-поселения в колонию общего режима из-за многочисленных нарушений, а судебные приставы начали процедуру изъятия его имущества.