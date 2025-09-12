Названо время, за которое школьники должны точно выполнять домашние задания

Минпросвещения определило время на выполнение домашнего задания.
Школьники в России теперь не должны тратить на выполнение домашнего задания по всем предметам более 3,5 часов в день, независимо от класса. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на полях Восточного экономического форума. По его словам, такое ограничение вводится как единая норма для всех российских школ.
«Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа», — отметил Кравцов, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что новая норма призвана обеспечить школьникам больше свободного времени для отдыха и развития вне школы.
Вместе с тем Кравцов напомнил, что существуют конкретные ограничения по времени выполнения домашних заданий для разных ступеней обучения. Для первоклассников этот лимит составляет не более одного часа в день, для учащихся 2−3 классов — не более 1,5 часов, для 4−5 классов — не более двух часов, для 6−8 классов — не более 2,5 часов. Старшеклассникам, с 9 по 11 класс, разрешается тратить на домашние задания максимум 3,5 часа в сутки.
Ограничение единого времени для всех школьников должно вступить в силу в новом учебном году. В министерстве рассчитывают, что это позволит школам гибко планировать учебный процесс и эффективно распределять нагрузку между предметами. Контроль за соблюдением новых нормативов возложен на администрации школ и учителей-предметников.
Ранее Минпросвещения уже устанавливало нормы времени для выполнения домашних заданий по возрастам, а также утвердило единый режим работы школ: занятия должны начинаться не ранее 8:00 и заканчиваться оне позднее 19:00 при наличии второй смены. Кроме того, с 1 сентября запрещены нулевые уроки и обучение в три смены, а расписание уроков и образовательные проекты скорректированы для разных классов.