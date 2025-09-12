Названо время, за которое школьники должны точно выполнять домашние задания

Вместе с тем Кравцов напомнил, что существуют конкретные ограничения по времени выполнения домашних заданий для разных ступеней обучения. Для первоклассников этот лимит составляет не более одного часа в день, для учащихся 2−3 классов — не более 1,5 часов, для 4−5 классов — не более двух часов, для 6−8 классов — не более 2,5 часов. Старшеклассникам, с 9 по 11 класс, разрешается тратить на домашние задания максимум 3,5 часа в сутки.