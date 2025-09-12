Церковный праздник 12 сентября 2025: день памяти Александра Невского — что можно и нельзя делать

Православные верующие 12 сентября отмечают перенесение мощей благоверного князя Александра Невского — одного из самых почитаемых русских святых. Этот день имеет глубокий исторический и духовный смысл для православных христиан.
Историческая основа.
Александр Невский — князь, прославившийся как мудрый правитель и выдающийся полководец. Канонизирован Русской православной церковью в лике благоверных. В 1724 году по приказу Петра I мощи святого были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург.
Традиции и приметы дня.
Посещение храма: Верующие молятся святому Александру о защите Родины, укреплении веры и мужестве.
Семейные трапезы: Принято собираться за столом всей семьей, вспоминая подвиги предков.
Народные приметы:
Звездная ночь — к урожаю следующего года.
Теплый вечер — к поздней зиме.
Журавли летят высоко — к ясной осени.
Что не рекомендуется делать.
Начинать важные дела без молитвы.
Ссориться и сквернословить — особенно в кругу семьи.
Отказывать в помощи нуждающимся.
Заниматься тяжелым физическим трудом — лучше посвятить день духовным практикам.
Оставлять дом в беспорядке — чистота жилища символизирует чистоту души.
Современное значение.
В этот день особенно чтят воинов и защитников Отечества. В храмах Красноярска пройдут праздничные богослужения, где верующие смогут почтить память великого князя и обратиться к нему с молитвой о мире и благополучии России.
Интересный факт: Александр Невский считается небесным покровителем дипломатов и Сухопутных войск России. Ему молятся о защите от внешних угроз и даровании мудрости правителям.