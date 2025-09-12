Ричмонд
Церковный праздник 12 сентября 2025: день памяти Александра Невского — что можно и нельзя делать

Православные верующие 12 сентября отмечают перенесение мощей благоверного князя Александра Невского — одного из самых почитаемых русских святых. Этот день имеет глубокий исторический и духовный смысл для православных христиан.

Историческая основа.

Александр Невский — князь, прославившийся как мудрый правитель и выдающийся полководец. Канонизирован Русской православной церковью в лике благоверных. В 1724 году по приказу Петра I мощи святого были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург.

Традиции и приметы дня.

Посещение храма: Верующие молятся святому Александру о защите Родины, укреплении веры и мужестве.

Семейные трапезы: Принято собираться за столом всей семьей, вспоминая подвиги предков.

Народные приметы:

Звездная ночь — к урожаю следующего года.

Теплый вечер — к поздней зиме.

Журавли летят высоко — к ясной осени.

Что не рекомендуется делать.

Начинать важные дела без молитвы.

Ссориться и сквернословить — особенно в кругу семьи.

Отказывать в помощи нуждающимся.

Заниматься тяжелым физическим трудом — лучше посвятить день духовным практикам.

Оставлять дом в беспорядке — чистота жилища символизирует чистоту души.

Современное значение.

В этот день особенно чтят воинов и защитников Отечества. В храмах Красноярска пройдут праздничные богослужения, где верующие смогут почтить память великого князя и обратиться к нему с молитвой о мире и благополучии России.

Интересный факт: Александр Невский считается небесным покровителем дипломатов и Сухопутных войск России. Ему молятся о защите от внешних угроз и даровании мудрости правителям.