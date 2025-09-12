Новосибирцы всё чаще переходят на Telegram: рейтинг мессенджеров

Новое исследование показало, что WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) остаётся самым распространенным мессенджером в регионе. Однако его популярность перестала расти, в то время как количество пользователей Telegram продолжает увеличиваться.