Новосибирцы всё чаще переходят на Telegram: рейтинг мессенджеров

За год аудитория мессенджера увеличилась с 58% до 63%
Об этом сообщается в отчёте о социальном исследовании «Аудитория и рейтинг средств массовой информации в Новосибирской области», подготовленном по заказу правительства региона..
Новое исследование показало, что WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) остаётся самым распространенным мессенджером в регионе. Однако его популярность перестала расти, в то время как количество пользователей Telegram продолжает увеличиваться.
В 2025 году WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) используют 80% жителей региона. Это всего на 1% больше показателя прошлого года.
Telegram демонстрирует более активную динамику роста — за год аудитория мессенджера увеличилась с 58% до 63%. При этом популярность Viber значительно снизилась, сократившись до 2% пользователей.
Интерес представляет статистика использования отечественного мессенджера МАХ, запущенного летом текущего года. Около 5% опрошенных жителей области уже пользуются этим сервисом. Примечательно, что в районах региона его аудитория достигает 8%, тогда как в Новосибирске показатель не превышает 3%.