Томские власти объяснили закупку водки и коньяка

НОВОСИБИРСК, 12 сен — РИА Новости. Власти Томской области объяснили закупку водки, коньяка, икры и сыров на 1,2 миллиона рублей деятельностью подведомственной столовой, на которую средства областного бюджета не расходовались.
Ранее на портале госзакупок появилась информация о тендере на поставку алкогольной продукции в 2025 году. Заказчиком значится областное государственное бюджетное учреждение «Столовая администрации Томской области». Согласно материалам тендера, 300 тысяч рублей предназначались для закупки водки и коньяка. В частности, указывалось, что коньяк должен быть выдержки не менее трех лет, а водка — из этилового спирта категории «Альфа», с натуральным ароматизатором «Анис», фильтрация — угольно-серебряная. Также столовая закупила сыры на 750 тысяч рублей и морепродукты еще на 195 тысяч.
В ответ на запрос РИА Новости о целях закупки дорогого алкоголя и других продуктов в областном департаменте финансово-ресурсного обеспечения сообщили, что администрация Томской области и ее структурные подразделения не могут закупать алкогольную и пищевую продукцию в связи с тем, что такие закупки «не соответствуют обеспечению функций государственного органа власти».
Между тем, согласно ответу властей, подведомственная обладминистрации столовая, созданная для обслуживания мероприятий администрации и губернатора Томской области и являющаяся некоммерческой организацией, вправе сверх установленного госзадания оказывать платные услуги по своим основным видам деятельности для граждан и юрлиц. И опубликованные закупки, по данным департамента, предназначались как раз для оказания таких платных услуг.
«В рамках осуществления платной деятельности ОГБУ Столовая осуществляет закупку товаров, работ и услуг на конкурентной основе в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” и размещает информацию о своих закупках в единой информационной системе в сфере закупок», — сообщили в департаменте.
Власти отмечают, что в опубликованных на портале госзакупок контрактах указана максимальная цена товаров, которая в реальности может быть меньше этого значения. «Обращаем внимание, что источником финансирования контрактов являются средства, полученные от деятельности ОГБУ Столовая для граждан и юридических лиц за плату, средства областного бюджета на оплату вышеуказанных контрактов не расходовались», — также заявили в областном департаменте.
В ответ на вопрос о возможной проверке обоснованности закупок алкоголя, сыров и морепродуктов власти сообщили, что закупки проводились в рамках федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в рамках которого бюджетное учреждение вправе сверх госзадания выполнять работы и оказывать услуги по своим основным видам деятельности для граждан и юрлиц за плату на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.