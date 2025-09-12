Томские власти объяснили закупку водки и коньяка

Ранее на портале госзакупок появилась информация о тендере на поставку алкогольной продукции в 2025 году. Заказчиком значится областное государственное бюджетное учреждение «Столовая администрации Томской области». Согласно материалам тендера, 300 тысяч рублей предназначались для закупки водки и коньяка. В частности, указывалось, что коньяк должен быть выдержки не менее трех лет, а водка — из этилового спирта категории «Альфа», с натуральным ароматизатором «Анис», фильтрация — угольно-серебряная. Также столовая закупила сыры на 750 тысяч рублей и морепродукты еще на 195 тысяч.