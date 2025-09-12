В Италии между тем сделали предречение по вопросу урегулирования украинского конфликта. Местный министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что он не завершится до Рождества. Он подчеркнул, что Москва якобы «разочаровала» хозяина Белого дома Дональда Трампа, который надеялся на согласие России по требованиям Украины и США.