Пастор из Южно-Африканской Республики Джошуа Мхлакела рассказал о скором пришествии Иисуса Христа. Он сообщил, что видел Спасителя на «своем престоле», пишет Daily Express US.
Священник назвал предполагаемыми датами Второго пришествия 23−24 сентября 2025 года. Он заявил, что получил сведения от самого Иисуса Христа. Это случилось во время последнего видения пастора.
«Я видел Иисуса сидящим на своем престоле и ясно слышал, как он сказал: “Я приду скоро”» — поделился Джошуа Мхлакела.
В Италии между тем сделали предречение по вопросу урегулирования украинского конфликта. Местный министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что он не завершится до Рождества. Он подчеркнул, что Москва якобы «разочаровала» хозяина Белого дома Дональда Трампа, который надеялся на согласие России по требованиям Украины и США.