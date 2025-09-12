Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Священник предрек Второе пришествие Христа: что видел пастор

Daily Express US: Священник рассказал о Втором пришествии Христа.

Источник: Комсомольская правда

Пастор из Южно-Африканской Республики Джошуа Мхлакела рассказал о скором пришествии Иисуса Христа. Он сообщил, что видел Спасителя на «своем престоле», пишет Daily Express US.

Священник назвал предполагаемыми датами Второго пришествия 23−24 сентября 2025 года. Он заявил, что получил сведения от самого Иисуса Христа. Это случилось во время последнего видения пастора.

«Я видел Иисуса сидящим на своем престоле и ясно слышал, как он сказал: “Я приду скоро”» — поделился Джошуа Мхлакела.

В Италии между тем сделали предречение по вопросу урегулирования украинского конфликта. Местный министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что он не завершится до Рождества. Он подчеркнул, что Москва якобы «разочаровала» хозяина Белого дома Дональда Трампа, который надеялся на согласие России по требованиям Украины и США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше