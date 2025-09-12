Ричмонд
Продажи алкоголя в Новосибирске упали на 11%

Единственное исключение — крепкие напитки, их продажи увеличились почти на 2%.

По данным Межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по СФО, за первые семь месяцев 2025 года в регионе продали 19,5 млн литров спиртных напитков. Это на 10,86% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сокращение затронуло практически все категории алкоголя. Единственное исключение — крепкие напитки (с содержанием спирта более 9%), продажи которых, напротив, увеличились на 1,65%.

За шесть месяцев 2025 года в розницу продали 83,2 млн литров пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Это на 10,33% меньше прошлогодних показателей.

Однако не всё так однозначно: продажи пивных напитков показали рост на 13,75%. Также увеличился объём продаж сидра, пуаре и медовухи — до 1,29 млн литров, что на 4,86% превышает показатели 2024 года.