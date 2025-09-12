Ричмонд
Эксперт предупредила об опасности частых перекусов даже здоровой пищей

Врач Чиркова: Частые перекусы могут привести к сахарному диабету.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова в интервью NEWS.ru предупредила, что даже полезные перекусы при частом употреблении могут повысить риск развития сахарного диабета второго типа. По ее словам, постоянные перекусы нарушают естественные процессы пищеварения и могут снизить чувствительность клеток к инсулину.

— Правильное, здоровое питание — это питание, сбалансированное по составу белков, жиров и углеводов, богатое витаминами и микроэлементами, соответствующее по калорийности вашему расходу энергии и регулярно распределенное в течение дня, — подчеркнула Чиркова.

Специалист рекомендует придерживаться определенного режима питания, не пропускать завтрак, который должен содержать белки и жиры для длительного насыщения, и соблюдать водный баланс. Для контроля порций полезно использовать правило тарелки: половина — овощи и фрукты, четверть — сложные углеводы и еще четверть — белок. Также важно ограничивать потребление фастфуда, переработанного мяса, сладких напитков и кондитерских изделий.