Эксперт предупредила об опасности частых перекусов даже здоровой пищей

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова в интервью NEWS.ru предупредила, что даже полезные перекусы при частом употреблении могут повысить риск развития сахарного диабета второго типа. По ее словам, постоянные перекусы нарушают естественные процессы пищеварения и могут снизить чувствительность клеток к инсулину.