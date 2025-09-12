FoxNews: В военной академии США произошла стрельба, один человек в больнице

В американском штате Мэриленд произошла стрельба в Военно-морской академии. Об этом информирует телеканал Fox News. О прозвучавших на территории академии выстрелах рассказали очевидцы.
Сообщается, что медицинская помощь понадобилась нескольким пострадавшим, при этом одного из них доставили в лечебное учреждение на вертолёте.
Открыть стрельбу мог человек, которого ранее исключили из академии, предполагает автор сюжета.
Напомним, не менее трёх учащихся старшей школы в американском штате Колорадо получили ранения при стрельбе в среду 10 сентября.
Также сообщалось, что трое погибли при стрельбе на парковке магазина в Техасе. Подозреваемого задержали с применением электрошокера.
Сайт KP.RU рассказывал о том, как трое человек погибли, еще восемь пострадали в результате стрельбы в районе Бруклин города Нью-Йорк.