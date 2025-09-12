Что происходит с организмом, когда нанопластик проникает в клетки: мнение эксперта

Современные люди буквально «нашпигованы» пластиком, и это серьезная угроза для здоровья. Особенно опасен так называемый нанопластик — ультрамелкие частицы, которые могут проникать в клетки и нарушать их нормальное функционирование. Об этом рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков в беседе с KP.RU.