Что происходит с организмом, когда нанопластик проникает в клетки: мнение эксперта

Современные люди буквально «нашпигованы» пластиком, и это серьезная угроза для здоровья. Особенно опасен так называемый нанопластик — ультрамелкие частицы, которые могут проникать в клетки и нарушать их нормальное функционирование. Об этом рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков в беседе с KP.RU.
— Самый опасный для человека — это нанопластик, это ультрамелкие частицы пластика, размером от 1 нанометра до 1 микрона. А один нанометр — это одна миллионная часть миллиметра, — отметил специалист.
Наночастицы пластика способны входить в клетки и нарушать их нормальное функционирование. Это вмешательство может вызвать сбои в их деятельности.
— Они вмешиваются в работу клеточных мембран, митохондрий, а это такие энергетических станций клетки. И даже мешают работе ядер клеток, что может привести к серьезным нарушениям на клеточном уровне, — добавил врач.
Особенно вредно, что эти частицы пластика постоянно выделяют токсичные вещества, включая тяжелые металлы и органические соединения. Эти токсичные вещества могут серьезно повлиять на здоровье. Наночастицы также могут накапливаться в головном мозге.