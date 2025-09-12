Ричмонд
Что происходит с организмом, когда нанопластик проникает в клетки: мнение эксперта

Иммунолог Крючков: нанопластик в организме человек может выделять токсины.

Источник: Комсомольская правда

Современные люди буквально «нашпигованы» пластиком, и это серьезная угроза для здоровья. Особенно опасен так называемый нанопластик — ультрамелкие частицы, которые могут проникать в клетки и нарушать их нормальное функционирование. Об этом рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков в беседе с KP.RU.

— Самый опасный для человека — это нанопластик, это ультрамелкие частицы пластика, размером от 1 нанометра до 1 микрона. А один нанометр — это одна миллионная часть миллиметра, — отметил специалист.

Наночастицы пластика способны входить в клетки и нарушать их нормальное функционирование. Это вмешательство может вызвать сбои в их деятельности.

— Они вмешиваются в работу клеточных мембран, митохондрий, а это такие энергетических станций клетки. И даже мешают работе ядер клеток, что может привести к серьезным нарушениям на клеточном уровне, — добавил врач.

Особенно вредно, что эти частицы пластика постоянно выделяют токсичные вещества, включая тяжелые металлы и органические соединения. Эти токсичные вещества могут серьезно повлиять на здоровье. Наночастицы также могут накапливаться в головном мозге.