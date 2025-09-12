Новосибирск и Мьянма снова свяжут прямые авиарейсы

Самолёты начнут летать с 5 октября.
С 5 октября авиакомпания Myanmar Airways начнёт летать в два города Мьянмы — Мандалай и Янгон.
Время в пути до Мандалая составит 6,5 часов, до Янгона — чуть больше 8 часов. Билеты будут стоить от 35 тысяч рублей до Мандалая и от 40 тысяч рублей до Янгона. В стоимость входит багаж до 30 кг и питание на борту.
После долгого перерыва, длившегося 30 лет, в сентябре 2023 года возобновилось авиасообщение между Россией и Мьянмой. Теперь жители обеих стран снова могут летать друг к другу прямыми рейсами.