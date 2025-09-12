В Госдуму внесли проект о компенсации гражданам расходов на лекарства

«Проект федерального закона “О внесении изменений в федеральный закон “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” в части установления предельного уровня допустимых расходов гражданина на оплату жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств” направлен, прежде всего, на защиту прав наименее обеспеченных слоев граждан, которые несут расходы, превышающие 10% их совокупных доходов на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств в соответствии с врачебным (фельдшерским) назначением», — сказано в пояснительной записке к проекту.