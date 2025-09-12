Названы самые популярные имена в России в 2025 году

Имена София и Михаил вновь попали в топ самых популярных в России для новорожденных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-реестра ЗАГС.
Так, имя София является самым популярным для новорожденных девочек в РФ уже пятый год подряд. В то же время Михаил лидирует в списке имен для новорожденных мальчиков третий год подряд.
В топ-5 имен-лидеров для девочек также попали Ева, Анна, Мария и Варвара. В этом году из пятерки выпало имя Виктория.
В пятерку самых популярных имен для мальчиков, кроме Михаила, также попали Александр, Артем, Матвей и Тимофей. В 2025 году топ-5 покинуло имя Максим, уступив место Тимофею.
Ранее сообщалось, в Подмосковье набирают популярность старославянские имена.
