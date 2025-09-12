Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы самые популярные имена в России в 2025 году

Имена София и Михаил вновь попали в топ самых популярных в России для новорожденных.

Имена София и Михаил вновь попали в топ самых популярных в России для новорожденных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-реестра ЗАГС.

Так, имя София является самым популярным для новорожденных девочек в РФ уже пятый год подряд. В то же время Михаил лидирует в списке имен для новорожденных мальчиков третий год подряд.

В топ-5 имен-лидеров для девочек также попали Ева, Анна, Мария и Варвара. В этом году из пятерки выпало имя Виктория.

В пятерку самых популярных имен для мальчиков, кроме Михаила, также попали Александр, Артем, Матвей и Тимофей. В 2025 году топ-5 покинуло имя Максим, уступив место Тимофею.

Ранее сообщалось, в Подмосковье набирают популярность старославянские имена.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.