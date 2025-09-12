Ричмонд
Омскому подростку вручили благодарность от главы СК России

17-летний Алексей Жернаков спас родных из горящего дома.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель омского управления Следкома Виталий Батищев вручил благодарность председателя СКР Александра Бастрыкина 17-летнему Алексею Жернакову. Подросток удостоен награды за спасение детей во время пожара. Об этом ведомство сообщило 11 сентября.

Инцидент произошел 15 января 2025 года. Одиннадцатиклассник омской школы № 42 находился дома с бабушкой, трехлетней и пятнадцатилетней сестрами, а также одиннадцатилетним братом. Внезапно в здании вспыхнул пожар. Алексей выбежал на улицу за помощью, но быстро вернулся обратно. Разбив окно и преодолев сильное задымление, юноша вывел родственников из огня.

Благодаря четким действиям подростка никто не пострадал, хотя сам герой получил ожоги.

«Алексей показал пример мужества в чрезвычайной ситуации и, не растерявшись, рискуя собственной жизнью, спас близких», — отметили в региональном управлении СК.

Ранее мы писали, что в Тюкалинском районе ввели режим повышенной готовности из-за прорыва водопровода.