Диетолог назвала шоколад эффективным средством для борьбы с осенней депрессией

Врач-диетолог Наталья Мизинова раскрыла продукты, которые помогают в борьбе с депрессией и плохим настроением. По словам специалиста, особое место в этом списке занимает шоколад, который способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья. Об этом рассказали в издании NEWS.ru.
«Шоколад повышает настроение не только через свои внешние качества и аромат, но и благодаря специальным компонентам в составе. Практически нет людей, которые не любят шоколад», — отметила Мизинова.
Эксперт подчеркнула, что сбалансированное питание является ключевым фактором в профилактике депрессивных состояний. Продукты, богатые аминокислотами и витаминами, напрямую влияют на работу нервной системы. Однако особую роль играют и психологические аспекты — продукты из детства или давно запрещенные деликатесы могут вызывать положительные эмоции.
«Для людей на диете настроение может поднять тот продукт, который они давно не употребляли. Это могут быть и сладости из детства, и новые гастрономические впечатления», — пояснила диетолог.
Специалист рекомендует включать в рацион не только шоколад, но и другие продукты, которые радуют своим внешним видом, запахом и подачей. Важное значение имеет общая сбалансированность питания по микро- и макронутриентам, что создает фундамент для стабильного психоэмоционального состояния.
Осенью, когда многие страдают от сезонной хандры, эти рекомендации становятся особенно актуальными для жителей Красноярского края.