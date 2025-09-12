Рубио в ответ на приговор Болсонару пригрозил ответными мерами от США

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио прокомментировал суд над бывшим бразильским лидером Жаиром Болсонару, он пригрозил ответными мерами от американской стороны.
«Политические преследования со стороны нарушителя прав человека Александра де Мораеса продолжаются, поскольку он и другие члены верховного суда Бразилии несправедливо постановили лишить свободы бывшего президента Жаира Болсонару. США отреагируют соответствующим образом на эту охоту на ведьм», — заявил госсекретарь.
Комментарий опубликован на странице главы американского внешнеполитического ведомства в соцсети X*.
В марте против Болсонару было заведено уголовное дело против по обвинению в подготовке госпереворота в 2022 году с целью не допустить Луиса Инасиу Лулу да Силву к власти.
Ранее сообщалось, что суд приговорил Болсонару к 27 годам тюрьмы по делу о госперевоте.
* Соцсеть заблокирована РФ по требованию Генпрокуратуры.