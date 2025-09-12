Ричмонд
Южноафриканский священник объявил дату Второго пришествия

Южноафриканский священник Джошуа Мхлакела заявил, что во время видения получил откровение от Иисуса Христа.

Южноафриканский священник Джошуа Мхлакела заявил, что во время видения получил откровение от Иисуса Христа. По его словам, Иисус сообщил, что вернётся на Землю 23 и 24 сентября 2025 года. Эти даты совпадают с еврейским праздником Рош ха-Шана, известным как Праздник труб.

Мхлакела призвал своих прихожан готовиться к наступлению апокалипсиса. Видео с его выступлением быстро стало вирусным в социальных сетях — ролик набрал почти полмиллиона просмотров. Некоторые верующие уже начали продавать своё имущество в ожидании Второго пришествия и вознесения всех христиан.

Однако скептики напоминают, что в Библии говорится о внезапности возвращения Христа. Ранее похожие пророчества о скором конце света делал призрак, с которым британка общалась более 12 лет — он предсказал апокалипсис на май 2025 года из-за ядерной или космической катастрофы.