Южноафриканский священник объявил дату Второго пришествия

Южноафриканский священник Джошуа Мхлакела заявил, что во время видения получил откровение от Иисуса Христа. По его словам, Иисус сообщил, что вернётся на Землю 23 и 24 сентября 2025 года. Эти даты совпадают с еврейским праздником Рош ха-Шана, известным как Праздник труб.