Южноафриканский священник объявил дату Второго пришествия

Южноафриканский священник Джошуа Мхлакела заявил, что во время видения получил откровение от Иисуса Христа. По его словам, Иисус сообщил, что вернётся на Землю 23 и 24 сентября 2025 года. Эти даты совпадают с еврейским праздником Рош ха-Шана, известным как Праздник труб.
Мхлакела призвал своих прихожан готовиться к наступлению апокалипсиса. Видео с его выступлением быстро стало вирусным в социальных сетях — ролик набрал почти полмиллиона просмотров. Некоторые верующие уже начали продавать своё имущество в ожидании Второго пришествия и вознесения всех христиан.
Однако скептики напоминают, что в Библии говорится о внезапности возвращения Христа. Ранее похожие пророчества о скором конце света делал призрак, с которым британка общалась более 12 лет — он предсказал апокалипсис на май 2025 года из-за ядерной или космической катастрофы.